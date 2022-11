Bikin Kaget dan Kalahkan Argentina, Seluruh Pemain Timnas Arab dapat Mobil Seharga Rp8 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Timnas Arab Saudi membuat kaget seluruh penggemar bola dunia pada Selasa, 22 November 2022.

Berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar, Arab Saudi berhasil mengalahkan tim jagoan juara, Argentina dengan skor 2-1.

Hasil tersebut tak hanya membuat Arab Saudi bisa memimpin klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2022 Qatar.

Kemenangan kemarin juga membuat seluruh Timnas Arab Saudi mendapatkan hadiah mobil mewah dari merk Rolls Royce.

Kabar ini muncul dari media sosial di mana seluruh punggawa Timnas Arab Saudi akan mendapatkan mobil baru Rolls Royce setelah menang lawan Argentina.

Mobil yang terkenal sangat mewah ini diisikan akan diberikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman.

"Breaking: MBS has announced a Rolls Royce Phantom to each team member having defeated ARG (Breaking: MBS sudah mengumumkan Rolls Royce Phantom akan diberikan pada setiap anggota tim yang mengalahkan Argentina)," ujar akun Twitter bernama @DrAwab pada Selasa, 22 November 2022.

Tak diketahui secara pasti mobil Rolls Royce apa yang akan diberikan, tapi dari penjabaran di atas, mobil yang akan diberikan merupakan Rolls Royce Phantom.

