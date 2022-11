Meriahkan Kehadiran STARGAZER, Hyundai Gelar Kompetisi “StarHunter” di 5 Kota Besar di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menggelar kompetisi “StarHunter” dengan tema “Temukan Mobilnya, Menangkan Hadiahnya”. Kompetisi ini akan berlangsung mulai dari 22 November 2022 hingga 23 Januari 2023, dan diadakan serentak di 5 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Medan, Makassar, Semarang dan Surabaya.

Kompetisi ini mengajak masyarakat Indonesia untuk mencari dan menemukan STARGAZER dengan mengikuti berbagai petunjuk informasi yang akan diberikan melalui berbagai stasiun radio di masing-masing daerah dan membuat konten foto maupun video untuk diunggah ke sosial media.

Kompetisi “StarHunter” memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memiliki Hyundai STARGAZER, bintang baru di segmen Multi Purpose Vehicle (MPV). Untuk mengikuti kompetisi ini, HMID menggandeng 5 stasiun radio di 5 kota di Indonesia, yaitu Hard Rock FM Jakarta, Hard Rock FM Surabaya, Trax FM Semarang, I-Radio Medan, dan I-Radio Makassar. Kelima radio ini akan memberikan informasi dan arahan untuk membantu pendengar mereka menemukan unit STARGAZER yang tersebar dan diperuntukkan untuk kompetisi “StarHunter”.

Makmur, Chief Operating Officer, PT Hyundai Motors Indonesia mengatakan “Kami senang melihat sambutan dan penerimaan positif yang diberikan untuk “Bintang Baru Keluarga” dari Hyundai. Sambutan hangat ini sudah terasa sejak produk tersebut diluncurkan di awal tahun ini. Oleh karena itu, menjelang akhir tahun ini kami mengadakan kompetisi “StarHunter”, untuk menghadirkan aktivitas yang menyenangkan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di area Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Kami berharap mereka dapat merasakan semangat yang sama dalam menyambut tahun baru bersama Hyundai.”

Baca Juga: Kronologi Adik Dinar Candy Ditemukan Selamat Saat Bangunan Pesantren Roboh

Para peserta kompetisi mendapat kesempatan sama untuk mencari dan menemukan STARGAZER di lokasi terdekatnya, lalu membuat konten foto ataupun video paling menarik dan mengunggahnya ke akun Instagram pribadi mereka. Dalam kompetisi “StarHunter” terdapat beberapa hadiah untuk para pemenang yang beruntung, diantaranya adalah:

- Hadiah Utama: 5 (lima) unit Hyundai STARGAZER tipe Trend IVT yang akan diundi di setiap kota untuk 5 (lima) orang pemenang pada akhir periode Januari 2023.

- Hadiah mingguan: Tiket menonton film untuk 1 (satu) pemenang sebanyak 7 tiket setiap minggu per kota.

- Hadiah bulanan: Saldo Go-Pay sebesar Rp700.000 untuk 4 pemenang di setiap kota per bulannya.

Konten yang akan diunggah oleh peserta kompetisi "StarHunter" harus disesuaikan dengan tema bi-weekly (dua-mingguan) yang berkaitan dengan Hyundai Assurance Program. Hyundai Assurance Program sendiri merupakan sebuah program yang memberikan berbagai keuntungan bagi pengguna STARGAZER. Program ini berlaku bagi pelanggan yang melakukan pembelian hingga Desember 2022, yang mencakup diantaranya seperti:

- Payment Protection Program*: jaminan pelunasan pembiayaan selama masa tenor bagi pemilik STARGAZER apabila mengalami kecelakaan. Berlaku khusus pembiayaan melalui Hyundai Finance.

- Customer Protection Program*: jaminan biaya perawatan medis bagi pengendara dan penumpang STARGAZER apabila mengalami kecelakaan. Jaminan ini berlaku untuk maksimal 7 orang dengan biaya hingga Rp100 Juta per individu. Program ini berlaku hingga 1 tahun setelah mobil diterima oleh pelanggan.

- New STARGAZER Replacement Guarantee*: jaminan penggantian mobil baru dengan tipe, warna, dan spesifikasi yang sama jika mobil STARGAZER Anda mengalami kerusakan, minimal 75%. Berlaku sampai dengan 1 tahun setelah mobil dikirim.

- Resale Value Guarantee*: Hyundai menjamin harga jual kembali mobil STARGAZER senilai 70% dari harga pembelian apabila pelanggan hendak melakukan trade-in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ke-3 kepemilikan.

Baca Juga: Soal Pengganti Panglima TNI Andika Perkasa, Istana: Surat Presiden Sudah Dikirim ke DPR