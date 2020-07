SIM Indonesia Ternyata Punya 'Power', Ampuh dan Bisa Digunakan di Luar Negeri

PIKIRAN RAKYAT - Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan Korps Lalu Lintas Polri ternyata punya kekuatan dan bisa digunakan di luar negeri.

Pasalnya terdapat negara-negara yang menjalin kerjasama sehingga SIM Indonesia bisa digunakan di luar negeri.

Ini membuat masyarakat yang ingin berkendara tak perlu membuat SIM internasional dan bisa menggunakan SIM yang berlaku di tanah air.

Dikutip dari situs resmi Kementrian Luar Negeri, perjanjian terkait lisensi berkendara antar negara ini tertuang dalam perjanjian 1985 Agreement on the Recognition of Domestic Driving License Issued by ASEAN Countries.

Dalam peraturan tersebut, terdapat negara-negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang masuk dalam perjanjian.

Artinya SIM Indonesia bisa digunakan di beberapa negara di wilayah ASEAN yang menjalin kerjasama.

Namun meski begitu, di negara-negara tertentu masih dibutuhkan izin khusus serta dokumen pelengkap lain.