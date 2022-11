Toyota Luncurkan Mobil Baru Pekan Depan, Mungkinkah Toyota Innova Zenix?

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali mengumumkan peluncuran mobil baru yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Dalam undangan yang masuk ke redaksi Pikiran-Rakyat.com Senin, 14 November 2022, mobil baru ini akan menjadi produk world premiere yang pertama kali diluncurkan di Indonesia.

Tak diketahui secara pasti produk apa yang akan diluncurkan oleh Toyota kali ini.

Tetapi ada kemungkinan besar mobil baru tersebut adalah Toyota Innova Zenix yang menjadi generasi baru dari seri Innova.

Dalam undangannya, Toyota tak menjelaskan detail mengenai mobil baru ini. Tetapi dalam keterangannya, mereka menyatakan mobil ini merupakan produk elektrifikasi terbaru.

"Global premiere of the new Toyota electrified vehicle, monday 21-11-2022," kata Toyota daam keterangan resminya.

Peluncuran mobil baru ini akan dilakukan pada Senin, 21 November 2022 pekan depan secara hybrid.

Acara peluncuran perdana dilakukan di Grand Hyatt,Jakarta. Tetapi peluncuran juga bisa disaksikan secara online.

