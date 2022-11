Tim Balap Mandalika Racing Team Masih Dikejar Hutang, Sponsor Ngadu ke Jokowi hingga Pertamina

PIKIRAN RAKYAT - Permasalahan yang sempat melanda Mandalika Racing Team dengan tim balap sponsornya, Team Stylo Bike yang terjadi pada tahun 2021 lalu, ternyata masih belum usai juga.

Baru-baru ini Team Stylo Bike kembali menyinggung masalah yang terjadi hampir dua tahun lalu tersebut.

Team Stylo Bike mengaku pihak Mandalika Racing Team tak ada intensi sama sekali untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka.

Tim balap ini bahkan mengadukan tingkah dari Mandalika Racing Team yang tak mau bayar hutngan ke berbagai pihak, salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga PT Pertamina (Persero) sebagai sponsor utama tim balap tersebut.

"Unacceptable, MRTI does not want to solve our problem, do not hurt anyone anymore," ujar Team Stylo Bike dalam unggahannya.

"We are in 2022 and 2021 has not been solved. What is the problem, sponsor or MRTI?," tutur tim balap tersebut.

(Tidak bisa diterima, MRTI tak mau menyelesaikan masalah kami, jangan sakiti siapapun lagi. Kita di tahun 2022 dan (masalah) 2021 belum selesai. Apa yang jadi masalahnya? sponsor atau MRTI?)

Dalam unggahannya, tim balap ini mengadu ke berbagai pihak misalnya Presiden Jokowi, PT Pertamina (Persero), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pertamina Nicke Widyawati, dan berbagai pihak lainnya.