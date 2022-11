Jelang KTT G20, Toyota Pamer bZ4X di Pameran Kendaraan Listrik di Bali

PIKIRAN RAKYAT - Toyota jadi salah pabrikan yang turut serta berpartisipasi diperhelatan G20Summit yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022.

Keikutsertaan Toyota diantaranya diwakili dengan terpilihnya mobil listrik bZ4X menjadi official car yang akan digunakan oleh delegasi G20 saat di Bali.

Sebelum resmi digunakan, Toyota bZ4X lebih dulu dipamerkan di acara Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (PKLBB) di Kawasan Nusa Dua Bali yang digelar Kementrian Perhubungan.

Dalam kesempatan ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi yang mengunjungi kegiatan tersebut melihat langsung mobil yang pekan lalu diluncurkan Toyota di Indonesia ini.

Baca Juga: Rekap Hasil Pertandingan Liga Top Eropa: Man City Berjaya, Juventus dan Duo Milan Kompak Menang

Ditemani Project Leader PT Toyota-Astra Motor (TAM) Arie Hermawan, Budi Karya menerima penjelasan terkait Toyota bZ4X. Dalam kesemaptan ini, Arie menjelaskan terkait spesifikasi dan keunggulan mobil listrik pertama Toyota di Indonesia tersebut.

Menteri Perhubungan melihat mobil listrik Toyota bZ4X di Bali.

"Partisipasi Toyota di Pameran Kendaraan Listrik Berbasis Baterai merupakan bentuk dukungan kami pada upaya popularisasi teknologi kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Dimana Toyota All New bZ4X menjadi salah satu opsi solusi mobilitas zero emission di Indonesia," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy dalam keteranan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Senin, 14 November 2022.

bZ4X merupakan mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV).