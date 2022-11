Rayakan 40 Tahun di Indonesia, Hino Gelar Customer Satisfaction Contest 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI) baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di Indonesia.

Merayakan momen spesial ini, HMSI mengadakan acara bertajuk Customer Satisfaction (CS) Contest 2022.

Diadakannya acara tersebut sebagai bukti berkelanjutan untuk meningkatkan layanan dan service level Hino diseluruh jajarannya untuk memuaskan para konsumen.

Selain itu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, CS contest digelar secara hybrid secara offline dan juga online.

Baca Juga: Cara Beli Tiket Konser BLACKPINK Khusus BLINK Membership, Hindari Kesalahan yang Buat Pesanan Gagal

Dalam keterangan yang diterima kepada Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 14 November 2022, tema yang diusung CS kali ini ialah 'Be Champion for Euro4 and Onsite Business by Utilize IT System and Human Touch'.

Tujuannya ialah untuk evaluasi tingkat kapabilitas dan implementasi Euro4 serta pemanfaatan IT system dan digital tools sehingga bisa menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen Hino.

COO Director HMSI, Santiko Wardoyo mengungkapkan pelayanan dari seluruh personil Hino terhadap konsumen harus ditingkatkan.

"Seluruh level personil Hino, harus terus meningkatkan kemampuan. Agar dapat menjadi Trusted People diseluruh aspek layanan Hino. Sehingga Customer terus yakin dan percaya atas layanan maksimal yang kita berikan dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuha bisnis pelanggan," ujarnya.