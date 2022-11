Mobil Listrik Toyota BZ4X Resmi Meluncur di Indonesia, Harga Rp1,190 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan mobil listrik BZ4X di Indonesia hari ini, Kamis, 10 November 2022.

Kehadiran Toyota BZ4X menjadikan mobil tersebut kendaraan listrik pertama Toyota yang dipasarkan di Indonesia. Dalam line up Toyota, mobil ini masuk ke dalam segmen beyond zero (BZ) yang merupakan rencana Toyota dalam menghadirkan mobil-mobil listrik.

Toyota menyebut, peluncuran BZ4X menjadi bagian dari partisipasi Toyota di Indonesia untuk mengejar rencana pemerintah dalam menggapai emisi 0 di tahun 2025 mendatang.

Hal itu sebagaimana disebutkan Vice President PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto ketika meluncurkan Toyota BZ4X.

“Hari ini dengna bangga Toyota Indonesia akan meluncurkan mobil listrik BEV peratama Toyota Bz4X,” ucapnya.

“Mobil ini menjadi bukti semangat Toyota dalam menjaga bumi dengan mengurangi emisi karbon yang juga menjadi semangat Indonesia untuk mengejar netralitas karbon di tahun 2050 mendatang,” ujar Henry.

Bukan berarti Toyota Indonesia sebelumnta tak pernah berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon.

Menurut Henry, Toyota sebelumnya juga sudah pernah memiliki banyak line up kendaraan dengan semangat elektrifikasi, walau belum full elektrik seperti BZ4X.