Ducati Rilis 2 Motor Baru di Indonesia, Termurah Dijual Rp622 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Brand motor asal Italia, Ducati 'lahir kembali' di Indonesia dengan meresmikan diler baru di Bintaro, Tangerang Selatan hari ini, Kamis, 3 November 2022.

Hadirnya Ducati di Indonesia kini menggandeng mitra Legenda Motor Indonesia (LMI). Tidak sekedar meresmikan diler baru, Ducati Indonesia juga meluncurkan dua produk baru. Kedua produk yang diluncurkan yaitu Ducati Streetfighter SP, dan Ducati Streetfighter V2.

Kehadiran jaringan baru Ducati di Indonesia disebut Marco Biondi, Wakil Presiden, Penjualan dan Pemasaran Ducati untuk wilayah Asia-Pasifik dilengkapi dengan fasilitas Sales, Service & Spare Parts.

"Diler baru ini akan melayani seluruh rangkaian sepeda motor Ducati yang terdiri dari semua model dalam tujuh keluarga model Ducati, mulai Scrambler yang ikonik hingga Diavel 1260 yang kuat, Multistrada yang sangat serbaguna, Monster yang menyenangkan untuk dipakai sehari-hari, superbike Panigale yang paling bertenaga mencakup jajaran Panigale MY2023 baru, dan Streetfighter V4 ada disini,” ungkapnya saat peresmian diler baru.

Walaupun kedua produk tersebut memiliki tampilan sama, namun kedua mengusung spesifikasi yang berbeda baik dari segi mesin maupun teknologinya.

Secara spesifikasi, Ducati menanamkan mesin Panigale V2 pada motor ini yang memiliki jantung mekanis 955 cc dua silinder dengan muntahan tenaga 153 HP pada 10.750 rpm dan torsi 101 Nm pada 9.000 rpm.

Sementara untuk harga, Ducati Streetfighter SP dibanderol Rp622 juta off the road. Sedangkan Ducati Streetfighter V2 dilepas Rp1,093 miliar off the road.