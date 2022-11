Kabar Gembira! BI Perpanjang Kebijakan DP 0 Persen Kredit Kendaraan dan Rumah hingga 31 Desember 2023

PIKIRAN RAKYAT - Bank Indonesia (BI) melanjutkan program pelonggaran ketentuan uang muka (DP) Kredit kendaraan atau rumah dalam waktu dekat.

Kebijakan ini akan segera diberlakukan kembali pada 1 Januari sampai 31 Desember 2023.

Dalam keterangan resminya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan tindakan ini bisa menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat yang hendak membeli rumah atau kendaran bermotor.

Selain itu, langkah itu juga merupakan implementasi kebijakan makroprudensial yang sebelumnya dilakukan.

Baca Juga: Hitung Mundur 'Kiamat' TV Analog 2 November 2022, Simak Daftar 222 yang Terdampak

"Langkah tersebut dilakukan sebagai lanjutan implementasi kebijakan makroprudensi akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha," ucap Perry Warjiyo dikuti Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 1 November 2022.

Perry menyatakan untuk DP 0 persen akan berlaku bagi semua jenis kendaraan bermotor baik mobil atau motor.

Hal itu dilakukan guna mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.

Sementara untuk sektor properti, BI akan melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen.