Honda Indonesia Luncurkan Mobil Baru 2 November 2022, Pesaing Hyundai Creta?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan meluncurkan mobil baru di awal November 2022.

Direncanakan, peluncuran akan dilakukan Honda pada 2 November 2022 di Jakarta. Hal ini diketahui dari undangan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 26 Oktober 2022.

Dari keterangan yang kami terima, peluncuran mobil baru tersebut bertitel World Premiere. Artinya mobil yang akan meluncur merupakan produk Honda yang benar-benar baru.

"Sebagai salah satu merek terdepan di dunia, Honda selalu melakukan inovasi dan mengembangkan teknologi terkini dalam setiap varian mobil yang dimiliki. Memasuki kuartal keempat pada tahun 2022 ini, PT Honda Prospect Motor bersiap melakukan world premiere mobil terbaru Honda," ungkap Honda dalam keterangannya.

Sebelumnya, Honda juga telah memberikan bocoran terkait peluncuran mobil terbarunya melalui media sosial resminya. Di akun instagram @hondaisme, Honda memperlihatkan wujud bagian samping dari mobil baru tersebut.

"Wheeling soon! Join us to witness New RS Family World Premiere launch on 2nd November 2022," tulis keterangan Honda.

Kabar terkait peluncuran mobil baru Honda bukan menjadi hal baru. Desas-desus hal ini sudah santar terdengar sejak pertengahan tahun 2022.

Honda juga sebelumnya memamerkan mobil bernama SUV RS Concept di ajang GIIAS 2022. Saat dipamerkan, Honda menyebut SUV RS Concept hadir hasil dari pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Namun saat itu Honda tidak menyebut kapan mobil ini akan diluncurkan.