Penjualan Honda Capai 12.977 di September 2022, Terbaik Pasca Pandemi

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) melaporkan penjualan mobil di September 2022. Tercatat, bulan lalu Honda mampu menjual 12.977 unit di Indonesia.

Dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, raihan ini menjadi rekor penjualan retail bulanan tertinggi Honda pasca pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah berlangsung hampir 3 tahun.

Seperti diketahui, sejak pandemi awal 2022 penjualan mobil di Indonesia babak belur. Hal ini disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dan pasokan komponen untuk produksi.

Dalam keterangannya, penjualan Honda mulai meningkat secara bertahap di tahun 2021 dan 2022, meskipun kendala kelangkaan komponen masih membatasi pasokan produk untuk memenuhi permintaan konsumen yang kembali mulai tinggi.

Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor mengatakan meskipun belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi, penjualan saat ini telah menunjukkan trend pertumbuhan yang baik.

"Dampak pandemi saat ini masih cukup terasa terutama dari sisi pasokan komponen yang menyebabkan tingkat produksi masih belum stabil. Karena itu, kami akan terus memonitor kondisi pasokan komponen dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen di Indonesia" ungkapnya, Rabu 19 Oktober 2022.

Secara total, penjualan retail Honda di tahun 2022 mencapai 88.393 unit, meningkat sebesar 29 % dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Penjualan Honda di tahun didukung produk seperti Honda Brio, All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V yang juga kembali menjadi penyumbang penjualan tertinggi bagi Honda di bulan lalu.