Aksi Pria Naik Motor Tanpa Busana Sita Perhatian, Netizen Beri Respons Menarik

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pria di Malaysia menjadi perbincangan warga di internet pada Oktober 2022.

Pasalnya, dalam satu kejadian yang cukup langka, pria ini tertangkap kamera sedang riding telanjang.

Tanpa mengenakan sehelai benang apapun, si pria ini memajukan motor bebek yang ia bawa di jalan raya.

Anehnya, setelah video tersebut viral, netizen di Malaysia malah membela aksi yang dilakukan oleh sang pria telanjang tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga: Foto Bareng Nagita Slavina, Seorang Wanita Malah Kena Hujat Netizen

Video viral ini diunggah dan menjadi viral karena akun Facebook Inforoadblock Malaysia.

Inforoadblock Malaysia membagikan video seorang pria sedang berkendara dengan sepeda motor tetapi benar-benar telanjang tanpa menggunakan pakaian apapun.

Si pria ini hanya menggunakan sebuah helm halface berwarna merah, dengan sandal di bagian kakinya.

Lalu akun Inforoadblock menulis caption di dalam akunnya 'What's wrong with you man? Smooth round riding a motorcycle. Is he trying to kick a habit or what?