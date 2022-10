Spesifikasi Lengkap All New Toyota Vios, Punya Teknologi dan Desain Baru

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan mobil sedan terbarunya yakni Toyota All New Vios.

Tak hanya ubahan minor saja, sedan ini mendapatkan ubahan terbaru pada bagian eksterior maupun interiornya.

All New Vios kini tampil lebih elegant dan juga powerful, diikuti dengan penambahan fitur keselamatan baru yang lebih canggih, menjadikan mobil sedan ini jadi salah satu yang paling depan di kelasnya.

Kira-kira apa saja ubahan yang dipasang pada All New Vios ini membedakannya dari versi sebelumnya.

Terdapat banyak hal berbeda antara All New Vios dibandingkan dengan pendahulunya.

Misalnya dilihat dari platform yang digunakan. All New Vios menggunakan platform baru bernama Daihatsu New Global Architecture (DNGA).

Penggunaan platform baru hasil kerja sama dengan Daihatsu ini memberikan lebih banyak kelebihan pada All New Vios.

"Platform baru (DNGA) kelebihannya apa? Pertama dari sisi berat. Berat dari platform ini berkurang, menambah keiritan mobil secara overall karena bobotnya lebih ringan," ujar Marketing Director PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.