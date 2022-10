Toyota Luncurkan All New Vios di Indonesia, Simak Spesifikasi dan Harga Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Vios pada Rabu, 12 Oktober 2022.

Acara peluncuran mobil ini dilaksanakan secara online mulai pukul 11.00 WIB.

Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, Toyota Vios terbaru ini membawa mesin dan teknologi yang benar-benar baru.

Meskipun begitu, Toyota All New Vios ini dijual dengan harga yang terjangkau yaitu Rp300 jutaan.

Dalam acara peluncuran resminya, Vice Presiden PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menyatakan bahwa penjualan mobil di Indonesia sepanjang 2022 sudah berhasil menembus angka 650 ribu, tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun segmen yang laris adalah MPV dan SUV, ternyata segmen sedan juga masih memiliki kontribusi.

"Segmen sedan juga punya kontribusi dengan loyal customer (kustomer loyal) meskipun marketnya cuman 1 persen. Toyota dengan spirit menghadirkan ever better cars dan happiness for all, termasuk Vios dengan segmen sedan di dalamnya," ucap dia.

"Untuk itu hari ini kami hadirkan all new vios generasi 4 yang menawarkan fun to drive feeling, spacious, dan mendukung kenyamanan lebih dalam berkendara.