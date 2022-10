Mesin Berperforma Tinggi, New Honda CBR250RR Masih Boleh 'Minum' Pertalite?

PIKIRAN RAKYAT - Motor sport New Honda CBR250RR meluncur di Indonesia pada September 2022.

Salah satu ubahan yaitu ubahan pada bagian mesin yang dibuat lebih bertenaga.

New Honda CBR250RR dibuat dengan mesin lebih kencang hingga mencapai tenaga maksimal 142 HP dengan top speed bisa mencapai lebih dari 175 km/jam. Selain itu, ubahan mesin ini juga membuat rasio mesin New Honda CBR250RR naik dari 12 1:1 menjadi 12 5:1.

Dengan spesifikasi seperti itu, bolehkah New Honda CBR250RR menggunakan BBM Pertalite dengan angka oktan Ron 90?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Technical Service Division PT Astra Honda Motor (AHM) Endro Sutarno.

Saat ditemui Pikiran-Rakyat.com ketika tes ride New Honda CBR250RR di Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center (AHMSRTC) pada Rabu, 5 Oktober 2022 lalu, Endro menyatakan New Honda CBR250RR masih boleh minum BBM jenis Pertalite.

"Kalau kita di spek sesuai dengan buku pedoman pemilik tadi kita masih menggunakan RON (BBM) paling rendah 90," katanya menjelaskan.

"Tapi diperbolehkan menggunakan RON yang lebih tinggi," ujarnya lagi.