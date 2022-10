Honda PCX Listrik Jadi Kendaraan Operasional KTT G20

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Honda Motor menyerahkan 20 unit Honda PCX Electric kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Seluruh unit ini akan digunakan untuk kendaraan operasional petugas selama persiapan hingga penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 yang akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.

Selain 20 unit Honda PCX Electric, AHM juga menyertakan 5 unit stasiun penukaran baterai untuk mendukung pengisian daya. Hal ini untuk memudahkan utilisasi optimal Honda PCX Electric selama digunakan panitia penyelenggara.

Serah terima secara simbolik dilakukan AHM yang diwakilkan oleh Manajer Product Management AHM, Fareza Yuardhika ditemani oleh Kepala Wilayah Astra Motor Bali, Yohanes Kurniawan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Dr. Ir. I Gde Wayan Samsi Gunarta di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, yang terletak di Denpasar pada 5 Oktober 2022.

Baca Juga: 14 Twibbon Maulid Nabi 2022 Berdesain Lucu Khas Anak-anak, Unduh untuk Peringatan Hari Lahir Rasulullah SAW

Dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 7 Oktober 2022, AHM mengatakan puluhan sepeda motor listrik Honda ini akan mendukung segala aktivitas operasional dalam menyiapkan penyelenggaraan acara penting kenegaraan yang dihadiri delegasi dari berbagai negara dan organisasi Internasional.

Utilisasi Honda PCX Electric dalam kegiatan ini menjadi semakin maksimal dengan adanya dukungan Astra Motor Bali yang menjadi main dealer sepeda motor Honda di area Bali dalam perawatan maupun bantuan emergency road assistance (Honda Care).

Dukungan ini melengkapi partisipasi AHM yang telah diwujudkan sebelumnya pada rangkaian acara The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting (The 3rd TIIWG and TIIMM) G20 pada 19-23 September 2022.

Pada kegiatan tersebut, AHM hadir dengan memajang Honda PCX Electric dan baterai portable (Honda Mobile Power Pack). AHM juga menghadirkan 5 Honda PCX Electric dan stasiun penukaran baterai yang dipergunakan untuk mendukung aktivitas operasional panitia.