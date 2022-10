Hadiah Spesial di Kustomfest 2022, Ada Piala Langsung dari Sri Sultan HB X

PIKIRAN RAKYAT - Ada hadiah yang spesial menanti bagi para peserta dan builder yang hadir di pameran otomotif Kustomfest 2022.

Tak tanggung-tanggung, di pameran yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta ini, akan ada piala langsung yang diberikan oleh pemimpin Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengkubuwono 10 (HB X).

Piala ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi Sri Sultan HB X untuk diberikan langsung dan ia akan menilai modifikator di Kustomfest 2022.

Seperti apa bentuk piala yang akan dibagikan oleh Sri Sultan HB X di Kustomfest 2022 ini?

Penasihat Kustomfest dan kerabat dekat dari Sri Sultan HB X, KPH Purbodiningrat, menyatakan ada dua kelas yang akan memperlombakan piala ini.

Kelas tersebut adalah best custom of motorcycles (motor kustom terbaik) dan best custom of car (mobil kustom terbaik).

Penilaian dari kompetisi ini akan langsung diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tersebut.

"Nanti paling (pada) nominasinya, akan ada the best custom of motorcycle. dan juga the best custom of car. Jadi untuk mobil dan motor," ujar Purbodiningrat.