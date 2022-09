Harga Mobil Listrik Toyota Corolla Cross Hybrid, Lengkap dengan Spesifikasinya

PIKIRAN RAKYAT - Produsen mobil terbesar di dunia yakni Toyota, kembali meluncurkan mobil listrik dengan varian terbaru dari All New Corolla Cross yaitu All New Corolla Cross Hybrid.

Mobil listrik ini banyak menawarkan desain dengan eksterior yang elegan dan lebih agresif.

Tidak hanya itu, dalam mobil listrik ini juga Toyota turut menghadirkan fitur-fitur yang sangat lengkap dan menjamin keamanan pengendaranya dengan menggunakan Emergency Brake Signal (EBS), Hill-Start Assist (HSA) dan Vehicle Stability Control (VSC).

Baca Juga: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM

Pada Mobil Listrik Toyota Corolla Cross Hybrid ini, Toyota turut menggunakan teknologi yang diberi nama Toyota New Global Architecture (TNGA).

Keunggulan dari teknologi ini yaitu suspensi model baru yang dapat mengoptimalkan pergerakan roda untuk mendapatkan kemudi yang lebih responsif dan nyaman.

Selain itu, teknologi ini juga turut menawarkan kunjungan dan visibilitas lebih dalam berkendara guna mengatasi jalanan dengan kondisi seperti apapun.

Baca Juga: Bikin Kaget, Segini Ternyata Biaya DP Toyota Innova Hybrid Terbaru!

Mobil Listrik Toyota Corolla Cross Hybrid ini hadir dengan 7 varian warna yang terdiri dari 5 warna nonpremium dan 2 warna premium. Di antaranya yakni: