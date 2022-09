Model Terbaik di Kelasnya, Simak Peningkatan Fitur Canggih New Xpander Cross

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) baru-baru ini meluncurkan mobil terbaru New Xpander Cross yang diluncurkan di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

New Xpander Cross menjadi salah satu model flagship Mitsubishi Motors yang hadir dengan tagline “Rise to Your Life’s Adventure".

Model baru ini semakin lengkap dengan peningkatan kualitas di berbagai fitur, keamanan dan kenyamanan, menghadirkan kombinasi sempurna antara keagresifan sebuah SUV dan pengalaman berkendara yang berkelas.

New Xpander Cross juga diimbangi dengan kemampuan berkendara yang sangat baik dan peningkatan yang sempurna pada fitur keamanan dan kontrol kendaraan.

President Director MMKSI, Mr. Naoya Nakamura mengatakan, peluncuran model terbaru New Xpander Cross akan siap memanjakan pelanggan karena dengan begitu banyak peningkatan.

Baca Juga: Anies Baswedan Resmikan 4 Sekolah Berkonsep Net Zero Emissions di Jakarta

"Kombinasi sempurna antara Agresivitas SUV dan top-grade feeling, diimbangi dengan kemampuan berkendara yang sangat baik serta system control dan keamanan yang semakin baik, yang akan memberi Anda lebih banyak energi dan kekuatan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang lebih tinggi lagi," kata Nakamura.

"Menggabungkan produk berkualitas tinggi dengan layanan purna jual yang memuaskan dalam sebuah seamless customer journey, akan menjadi bagian dari Life’s Adventure kami. Segala upaya ini bertujuan untuk memberikan pengalaman Life’s Adventure terbaik bersama Mitsubishi Motors bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Mengusung tagline 'Rise to Your Life's Adventure', New Xpander Cross membawa banyak perubahan dan penyempurnaan dengan tampilan lebih agresif serta dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang akan menambah excitement dalam berkendara

Fitur-fitur canggih New Xpander Cross