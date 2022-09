Revvo 89 Naik Harga jadi Rp11.600, Simak Daftar Lengkap Harga BBM Vivo, Pertamina, Shell Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Secara tiba-tiba, BBM jenis Revvo 89 yang dijual oleh SPBU Vivo mengalami kenaikan harga pada Selasa, 27 September 2022.

Dari yang awalnya Rp10.900 per liter, kini harga BBM berubah menjadi Rp11.600 per liter dengan kenaikan Rp700 per liter.

Kenaikan ini sempat dicurigai oleh para netizen, mengingat SPBU Vivo baru saja diserbu oleh para pelanggan karena Revvo 89 yang dianggap lebih bagus dibandingkan Pertalite.

Dengan adanya kenaikan ini, menarik untuk menyimak daftar harga BBM lengkap vivo, Pertamina, Shell terbaru yang dijual di Indonesia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Vivo, Pertamina, dan Shell pada Rabu, 28 September 2022, hanya Vivo saja yang terpantau melakukan penyesuaian harga pada BBM yang dijual.

Tetapi, menariknya adalah hanya BBM Revvo 89 saja yang mendapatkan penyesuaian harga pada saat kemarin.

Vivo Revvo 92 dan Revvo 95 (setara dengan Pertamax dan Pertamax Turbo) tak mengalami perubahan harga.

Penyesuaian harga dari Revvo 89 membuat harganya kini menjadi lebih mahal lagi.

