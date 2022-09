All New Honda Vario 125 Mengaspal, Harga Mulai dari Rp22 Juta

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan All New Honda Vario 125 nya di Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat pada 26 September 2022.

Dengan tagline 'jadikan harimu istimewa' motor ini disuguhkan fitur sporty dan terbaru dari Honda.

Walau mempertahankan bentuk body serta headlamp yang ikonik, terdapat beberapa perubahan fitur yang membuat motor ini menjadi lebih fleksibel.

Seperti dikatakan Presiden Direktur PT AHM, Keichi Yasuda yang ingin memberikan kenyamanan serba guna dan kebanggaan dari sang konsumen yang memiliki motor ini.

“Honda All New Vario 125 hadir dengan sesain sporty terbaru, beragam fitur dan teknologi canggih yang disematkan untuk membantu konsumen dalam beraktivitas sehari-hari,” ucapnya.

“Tidak hanya menjadi skutik irit, kami juga memberikan berbagai fitur penunjang untuk membantu masyarakat melakukan berbagai hal yang dimungkinkan,” katanya lagi.

Adapun All New Vario 125 masuk ke dalam kelas skutik middle low class dengan harga yang cukup bersaing.

Soal harga motor 125 CC yang satu ini, berdasarkan harga On The Road (OTR), All New Vario 125 dibanderol pada Rp22.350.000 untuk versi terendah (CBS).