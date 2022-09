Dijual Mulai Rp62 Jutaan, Intip Spesifikasi Lengkap Honda CBR250 RR Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan motor terbarunya, Honda CBR250RR terbaru pada Senin, 19 September 2022.



Hadirnya motor ini melengkapi line-up motor laki milik Honda yang sebelumnya dihuni oleh Honda CBR150R, CB150R, CB150X dan terakhir Honda CBR250RR terbaru.



Karena dibuat untuk memenuhi keinginan konsumen yang menyukai motor sporty dengan nuansa balap, maka Honda CBR250RR mendapatkan berbagai ubahan dan fitur terbaru.



Beberapa fitur tersebut belum pernah dipasang pada Honda CBR250RR generasi sebelumnya. Fitur apa yang dimaksud.

Baca Juga: Honda CBR250RR Terbaru Resmi Diluncurkan, Harga Mulai Rp62 Jutaan



Mengusung tagline 'Pride in Every Ride', Honda CBR250RR terbaru ini mendapatkan beberapa ubahan.



Jika dilihat sekilas, Honda CBR250RR ini sebenarnya masih memiliki bentuk yang sama dengan generasi sebelumnya.



Tetapi, ada beberapa ubahan minor di bagian desain yang digunakan di mana Honda CBR250RR terbaru ini mendapatkan desain striping yang baru.



Selain desain striping yang baru, ada beberapa hal lagi yang berubah pada motor sport 250 CC milik Honda ini.



Misalnya Honda CBR250RR terbaru ini mendapatkan ubahan mesin yang lebih bertenaga.



Perubahan pada sisi mesin New CBR250RR menghasilkan tenaga optimal dengan tenaga maksimal 31 kW (42 PS) / 13.000 rpm dan torsi maksimum hingga 25 Nm (2,5 kgf.m)/ 11.000 rpm.



New CBR250RR kini memiliki tampilan desain Aggressive Shape dengan dimensi yang lebih lebar pada keseluruhan tampilan bodi. Bertema “Speedy Shape”, karakter potongan-potongan tajam pada setiap lekukan semakin menambah kesan agresif dan kecepatan layaknya motor balap.



Desain bodi model terbaru ini turut mendukung dalam memberikan kontribusi untuk kemudahan pengendalian saat melakukan manuver.

Baca Juga: Marc Marquez Siap Balapan di GP Aragon: Lebih Baik...



Melengkapi peningkatan performa serta pembaruan desain bodi motor, beragam fitur baru pun disematkan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan sepeda motor supersport bertenaga tinggi.



Misalnya motor ini mendapatkan kaki-kaki baru dengan pemasangan suspensi depan yang dilengkapi dengan SFF-Big Piston. Fitur terbaru ini, memberikan rasa nyaman, membuat sepeda motor yang lebih stabil saat berkendara.



Fitur baru pada New CBR250RR varian SP dan SP – Quick Shifter juga tampak dengan disematkannya lampu Hazard untuk memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya terutama pada posisi di belakang kendaraan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan.



Pada varian New CBR250RR SP Quick Shifter, fitur Quick Shifter telah disematkan pada model sebelumnya guna mengoptimalkan perpindahan gigi sehingga mengurangi kemungkinan motor kehilangan tenaga saat berakselerasi dan penggantian gigi tanpa menarik tuas kopling.



Selain itu, terdapat juga 4 mode Quick Shifter yang dapat disesuaikan pada New CBR250RR, yaitu mode yang mengaktifkan Quick Shifter untuk menaikkan dan menurunkan gigi, untuk menaikkan gigi saja, untuk menurunkan gigi saja dan mode Quick Shifter off.

Semua mode Quick Shifter yang dihadirkan dapat mengikuti keinginan berkendara sesuai dengan DNA Total Control yang diusungnya.



Fitur lainnya yang dipasang pada motor ini meliputi Assist/Slipper Clutch juga hadir pada varian New CBR250RR SP dan SP Quick Shifter.

Baca Juga: Test Ride Alrendo TS Bravo, Style Touring Tapi Tenaga Sangat Sporty



Slipper Clutch berfungsi untuk mengurangi resiko engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim, sehingga dapat mencegah ban belakang selip serta menambah kenyamanan berkendara.

Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara dapat merasakan pengoperasian kopling yang lebih ringan. Fitur Anti-lock Brake System (ABS) melengkapi fitur keamanan CBR250RR SP demi memberikan kenyamanan maksimal.



Dengan teknologi secanggih itu, berapa harga motor Honda CBR250RR terbaru ini?



AHM menghadirkan warna baru untuk New CBR250RR varian SP yakni Mystique Blue yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp75.150.000,-.

Sedangkan, untuk varian SP – Quick Shifter hadir dengan harga baru Bravery Red Black, Honda Racing Red dan Tri Color yang dibanderol mulai dari untuk Rp79.200.000,- OTR (On The Road) DKI Jakarta.



New CBR250RR varian Standar hadir dengan dua pilihan warna yakni Black Freedom dan Mat Gunpowder Black Metallic dipasarkan mulai dari Rp62.850.000,- OTR (On The Road) DKI Jakarta.***