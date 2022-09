Dites Uji Tabrak, Dua SUV Baru Honda Raih Nilai Keselamatan Paling Tinggi?

PIKIRAN RAKYAT - Produk mobil Honda kembali menunjukkan tingkat performa dan keamanan yang maksimal pada September 2022.

Baru-baru ini, ASEAN NCAP (New Car Assesment Program for Southeast Asia) baru melakukan uji tabrak pada produk SUV milik Honda All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V terbaru.

Pengujian uji tabrak dilakukan dari bagian depan, samping, hingga pengujian fitur keselamatannya.

Hasilnya, mobil Honda ini meraih nilai tertinggi yakni rating bintang lima dari pengujian ASEAN NCAP tersebut.

Dari keterangan resmi PT Honda Prospect Motor (HPM) ke Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 18 September 2022, All New Honda HR-V berhasil meraih skor 81.38 dari 100 dimana mobil ini berhasil melewati serangkaian tes uji tabrak dari bagian depan dan juga samping nya serta pengujian fitur-fitur keselamatannya.

All New Honda HR-V berhasil meraih skor 28.00/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), skor 45.31/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 19.50/21 untuk Safety Assist Technologies (SATs) dan 8.00/16 for Motorcyclist Safety (MS).

Sementara itu, saudara HR-V, All New Honda BR-V juga berhasil meraih nilai 77,02 dari 100.

Penilaian didapatkan dari hasil uji tabrak tabrak dari bagian depan dan juga samping nya serta pengujian fitur-fitur keselamatannya. All New Honda HR-V berhasil meraih skor 26.98/32 untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP) kemudian 44.53/51 untuk Child Occupant Protection (COP), skor 16.50/21 untuk Safety Assist Technologies (SATs) dan 8.10/16 for Motorcyclist Safety (MS).

