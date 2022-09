Sosok Bjorka Ternyata Bukang Kaleng-kaleng, Kekayaan Bisa Beli Ribuan Unit Yamaha Nmax?

PIKIRAN RAKYAT - Nama Bjorka ramai menjadi perbincangan netizen pada September 2022.

Pasalnya, sosok yang diduga hacker ini membocorkan berbagai data penting milik pemerintah Indonesia. Bjorka pernah membocorkan pesan-pesan milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga pernah membocorkan identitas asli dari sosok yang diduga pembunuh aktivis Munir.

Tak hanya itu saja, sederet nama pejabat pemerintah seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Anies Baswedan, Mahfud MD, dan lainnya juga kena doxing (pembocoran identitas pribadi) oleh Bjorka.

Belakangan, diketahui bahwa sosok Bjorka ternyata bukan hacker sembarangan. Hal ini bisa dilihat dari datanya yang dibocorkan oleh hacker lainnya di media sosial.

Baca Juga: Az Zikra di Ambang Kehancuran, Hanny Kristianto Ungkap Wasiat Ustaz Arifin Ilham: Alvin Gak Bisa Dakwah

Berapakah harta dari sosok Bjorka yang ternyata bukang kaleng-kaleng ini?

Dalam sebuah potongan gambar yang tersebar di media sosial, seorang akun Twitter dengan nama akun @s_ssy** membocorkan kekayaan yang dimiliki Bjorka.

Ia menyebutkan Bjorka ternyata memiliki harga dalam bentuk uang bitcoin (BTC) seharga miliaran Rupiah.

"You're literally 127 btc. That's almost 3 mill usd. Now i believe you're not buzzer buzzer"