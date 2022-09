Avanza, Xpander, Ertiga, dan Stargazer Adu Isi Pertamax hingga Penuh, Mana Paling Mahal?

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, pemerintah menaikkan harga beberapa jenis BBM salah satunya Pertamax pada awal September 2022.

Harga BBM yang dinaikkan ialah Pertalite (dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter) Solar Subsidi (dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter) Pertamax (dari Rp12.500 menjadi Rp14.500)

Hal tersebt membuat isi penuh (fulltank) dari mobil-mobil di Indonesia menjadi semakin mahal.

Lantas, dengan kenaikan harga BBM seperti ini. Menarik rasanya untuk mengetahui berapa biaya isi penuh BBM Pertamax dari Avanza, Xpander, Ertiga, hingga Stargazer di Indonesia. Penasaran?

Baca Juga: Rela Buka Usaha Tambahan Demi Nikahi Celine Evangelista, Marshel Widianto: Bukti Gua Serius

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari spesifikasi masing-masing mobil pada Selasa, 6 September 2022, keempat mobil ini merupakan low MPV (LMPV) dengan mesin 1.500 CC yang terkenal irit.

Sayangnya, jika aturan terbaru pemerintah disahkan, maka mobil-mobil di atas ini tak boleh lagi isi BBM jenis Pertalite sehingga harus minum Pertamax.

Untuk data biaya BBMnya sendiri, Toyota Avanza (serta beberapa mobil lainnya seperti Daihatsu Xenia hingga Veloz) punya kapasitas tangki 43 liter.

Baca Juga: Polisi Ungkap Penyelundupan BBM yang Rugikan Negara Rp11 Miliar, Ini Ancaman Hukuman untuk Pelaku