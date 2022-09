Motor Listrik Jadi Alternatif ketika Harga BBM Naik? Simak Kelebihan dan Kekurangannya

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional pada Sabtu, 3 September 2022.

Untuk diketahui, harga terbaru Pertalite yang semula dibanderol Rp7.650 per liter, kini menjadi Rp10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, serta Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi 14.500 per liter.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka.

Sehubungan dengan kenaikan harga BBM tahun ini, simak penjelasan terkait motor listrik. Kelebihan dan kekuarangannya. Apakah bisa menjadi alternatif pilihna di tengah harga BBM yang naik.

Motor Listrik

Ditengah kenaikan harga BBM, motor listrik dianggap bisa menjadi salah satu solusinya. Kesediaan motor listrik saat ini pun semakin beragam. Mulai dari budget seharga ponsel hingga motor listrik canggih dengan harga miliaran rupiah.

Kelebihan

Selain tidak membutuhkan bahan bakar minyak, berikut kelebihan yang ditawarkan motor listrik bagi penggunanya.