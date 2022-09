Pertalite Naik Harga Menjadi Rp10.000, Kebijakan Berlaku Mulai 14.30 WIB Hari Ini!

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi salah satunya Pertalite pada hari ini, Sabtu 3 September 2022.

Dalam keterangan resminya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan kenaikan harga BBM akan diberlakukan pada BBM jenis Pertalite, Solar Subsidi, dan Pertamax.

Kenaikan harga dari Pertalite ini akan langsung diberlakukan pada hari ini juga setelah kebijakan diumumkan.

Tak tanggung-tanggung, kebijakan kenaikan harga Pertalite ini akan diberlakukan pada Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Dalam keterangan resminya, Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM di Indonesia.

Kenaikan BBM di Indonesia pada Sabtu, 3 September 2022 adalah sebagai berikut:

Pertalite: dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter

Solar Subsidi : dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter

Pertamax : dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.000 per liter.

Seluruh kenaikan ini akan berlaku satu jam setelah diumumkannya kebijakan yaitu pada pukul 14.30 WIB hari ini.

