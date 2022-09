FIM MiniGP Indonesia Digelar di Sirkuit Bukit Peusar Tasikmalaya, Begini Kata Doni Tata

PIKIRAN RAKYAT - FIM MiniGP Indonesia Series akan memulai balapan seri perdana dan keduanya pada tanggal 3-4 September 2022, di Sirkuit Bukit Peusar, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pemilihan Sirkuit Bukit Peusar Tasikmalaya karena pada awalnya terjadi perubahan jadwal.

Hal itu diungkap oleh Technical Manager FIM MiniGP Indonesia Doni Tata.

“Ada persiapan yang belum matang jadi jadwalnya mundur karena terkait izin yang tidak keluar. Kemudian di Sentul juga jadwal penuh dan kami mencari sirkuit permanen lainnya dan memutuskan bergulir di Sirkuit Bukit Peusar,” kata Doni Tata.

Doni Tata juga mengungkapkan alasan pemilihan Sirkuit Bukit Peusar telah melalui berbagai pertimbangan.

Salah satunya yaitu karakteristik sirkuit yang tidak monoton dan aspalnya yang bagus.

“Sirkuit di sini permanen dan aspalnya lebih bagus. Layout sirkuit juga tidak monoton. Ada up and down, blind corner, lebih bervariasi seperti di Eropa. Konturnya tidak flat,” kata Doni Tata.

FIM MiniGP Indonesia selanjutnya akan tetap digelar di Sentul International Karting Circuit untuk empat seri selanjutnya.