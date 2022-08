Viral Video Emak-emak Berhijab Bikin Geger, Ngedrift di Parkiran Ala Film Tokyo Drift?

PIKIRAN RAKYAT - Viral aksi nyeleneh seorang emak-emak berhijab di media sosial pada Agustus 2022.

Dalam video viral ini, emak-emak tersebut tampak melakukan aksi drift dengan mobil berkecepatan tinggi.

Bukan drift seperti biasa, aksi ini dilakukan layaknya yang ada di film Fast and Furious, Tokyo Drift.

Pasalnya, emak-emak berhijab ini drift di dalam sebuah parkiran dan dilihat oleh banyak penonton.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari World Of Buzz pada Jumat, 26 Agustus 2022, video viral ini muncul di media sosial TikTok.

Di dalam video tampak sebuah mobil Nissan 350Z berwarna hitam kuning sedang drift di sebuah bangunan yang tampak seperti parkiran.

Di atas video tersebut, muncul tulisan 'The Flex isn't about drifting but...' yang artinya 'Kerennya bukan hanya soal drifting tapi...'

Terlihat belakangan di dalam video, seorang emak-emak berhijab muncul dari balik kemudi Nissan 350Z yang tadi habis drifting tersebut.

