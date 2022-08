Suzuki Indonesia Doyan Mobil India Dibandingkan Mobil Jepang, Ini yang Jadi Alasannya

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memboyong dua mobil baru ke Indonesia pada Agustus 2022.

Di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022, PT SIS meluncurkan Suzuki S-Presso dan Suzuki Baleno terbaru yang keduanya merupakan mobil impor dari India.

Timbul pertanyaan, mengapa Suzuki Indonesia lebih menyukai mobil dari India daripada Jepang yang menjadi tempat asalnya pabrikan 'Hamamatsu' tersebut.

Pertanyaan ini dijawab oleh salah seorang bos Suzuki Indonesia beberapa waktu lalu.

Head of 4W Brand Development and Marketing Research and IT Network PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Indonesia, Harold Donnel menjelaskan alasannya mengapa Suzuki Indonesia lebih suka mendatangkan mobil India daripada Jepang.

Salah satunya menurut Harold adalah penyesuaian produk di mana produk dari India lebih cocok dibandingkan produk dari Jepang soal penyesuaian harga, fitur, dan lainnya.

Harold menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih menggemari mobil dengan harga Rp200-300 jutaan.

Mobil-mobil seperti itu, kini banyak diproduksi oleh pabrik Suzuki yang ada di India.

