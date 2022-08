Honda Pamer Mobil Misterius di GIIAS 2022, Bakal Diluncurkan?

PIKIRAN RAKYAT - PT Honda Prospect Motor (HPM) memamerkan sebuah SUV konsep di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Mobil SUV konsep yang dipamerkan ini, sempat disebut akan menjadi mobil SUV bernama Honda WR-V yang diluncurkan di pasar Indonesia.

Ternyata, bukannya WR-V, PT HPM malah meluncurkan mobil konsep lainnya dengan bentuk yang disebut pengembangan lebih lanjut dari Honda SUV RS Concept.

Lantas, Honda pun menjelaskan mengapa mobil SUV konsep ini masih belum diperkenalkan di momen yang tepat yakni GIIAS 2022.

Dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu, Business Innovation and Sales and Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menyebutkan produk ini siap untuk menambahkan line up produk Honda yang dijual di Indonesia.

"Model ini akan memperkuat lini Honda di segmen SUV yang saat ini terus menjadi segmen yang berkembang paling pesat di Indonesia," ujar Yusak Billy.

"Saat ini kami masih melakukan beberapa studi mengenai model ini dan dalam waktu dekat kami akan meluncurkannya di Indonesia," katanya lagi.

Jika dilihat lebih dekat, tampilan SUV konsep Honda ini benar-benar sporty dengan sudut dan garis bodi yang tajam.