Hyundai Stargazer Spesial Muncul di GIIAS 2022, Siap Sasar Kaum Milenial?

PIKIRAN RAKYAT - Ada yang cukup menarik jika Anda mendatangi booth Hyundai Indonesia di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.



Di salah satu pojok dari booth Hyundai, terdapat sebuah instalasi seni khusus dengan Hyundai Stargazer nyentrik berada di dalamnya.



Ternyata, Hyundai Stargazer spesial ini dihadirkan khusus hasil kolaborasi dari Hyundai Motors Indonesia (HMID) dengan seniman Ronny Pratama dari The Punten.



Ada alasan khusus mengapa Hyundai Indonesia membuat mobil Hyundai Stargazer spesial dengan seniman 'The Punten' ini.

Salah satunya adalah karena The Punten bisa membawa secara apik cerita dari awal bermulanya sang bintang 'The Story of Rising Star'.



"Kami membuat instalasi sang bintang yang di dalam cerita ini menerangi langit Indonesia dengan cerah," ucap Ronny Pratama, seniman dari The Punten.



"Kita membuat karya grafis, gesitnya si bintang ini, gesit dan nyaman untuk melaju di bumi nusantara," ujarnya lagi.



Ada tiga desain utama dengan dominasi warna biru yang dibawa The Punten pada Hyundai Stargazer spesial ini antara lain star chasers (berupa gunungan), start temptation dengan bentuk sang bintang, dan travelling star di mana sang bintang (stargazer) menuju masa depan yang cerah di bumi nusantara.

Tampilan dari Hyundai Stargazer x The Punten yang dipamerkan di GIIAS 2022

"Untuk Stargazer merupakan mobil keluarga. Jadi kita memberikan makna baru bagi Hyundai, sesuatu yang berbeda. Makannya kami putar otak," ucapnya.



"Dan terwujudlah ini, kami memikirkan satu instalasi yang menarik bagi Hyundai Stargazer agar bisa tampil modern dan lengkap bagi Indonesia. Apalagi konsep seni ini sesuai dengan aplikasi Stargazer sebagai sebuah mobil yang diciptakan khusus bagi masyarakat Indonesia," ucapnya.



Astrid menjelaskan bentuk ini bisa menjadi usaha Hyundai untuk menyasar pangsa pasar baru, salah satunya para kaum muda (milenial).



"Bagaimana caranya kami bisa menarik kalangan milenial karena ini mobil keluarga yang menurut kami sebenarnya tak hanya mengenai papa, mama, dan lain-lain," ujarnya lagi.



"Teman-teman juga bisa menjadi bagian dari 'keluarga'," tutur Astrid menjelaskan.



Hyundai Stargazer ini akan dipamerkan di Hall A pameran otomotif GIIAS 2022. Hyundai Stargazer x The Punten ini akan dipamerkan selama 11 hari sejak 11 Agustus hingga 21 Agustus 2022 mendatang.***