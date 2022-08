Mengulas Spesifikasi Toyota All New GR86 di GIIAS 2022, Mesin dan Fitur-fitur Semua Kena Oprek?

PIKIRAN RAKYAT - Toyota All New GR86 menjadi salah satu mobil baru yang diluncurkan di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kota Tangerang.

Mobil ini tak hanya mendapatkan perubahan di bagian eksterior saja, tetapi mesin dan fitur-fiturnya juga kena oprek lebih maksimal.

Mobil yang menjadi generasi ke-2 sports car Toyota 86 ini dianggap berhasil memikat hati para pelanggan otomotif di Indonesia.

Dengan handling lincah, bobot ringan, center of gravity rendah, Toyota All New GR86 dianggap bisa menjawab semua kebutuhan para penggemar otomotif untuk mobil yang kencang dan sporty.

“Toyota 86 merupakan sebuah sports car yang memiliki handling yang responsif berkat center of gravity yang rendah, dan juga mudah serta nyaman untuk dikemudikan harian maupun pada saat akhir pekan," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

Kami bersyukur sejakdiperkenalkan pada tahun 2012, lebih dari 800 unit Toyota 86 telah menjadi sports car pilihan pelanggan di Indonesia.

Oleh karena itu, kami hadirkan All New GR86 dengan mesin baru yang lebih bertenaga, serta desain yang lebih agresif dan sporty untuk menjawab passion dan ekspektasi penggemarnya di Indonesia,” katanya lagi.

Untuk spesifikasinya, All New GR86 meneruskan peran Toyota 86 sebagai ikon dari sebuah sports car yang fun to drive.