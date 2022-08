Hyundai Raih Penghargaan Rekor Muri, dengan LED Terbesar Seluas 504 Meter Persegi di GIIAS 2022

PIKIRAN RAKYAT – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) di Gaikindo Indonesia International Automotive Show (GIIAS 2022), atas “Tampilan Layar LED Terbesar di Pameran Otomotif”.

Melalui kehadiran Inspirational Media Wall LED di GIIAS 2022, penghargaan ini diberikan kepada PT HMID pada 15 Agustus 2022.

Pasalnya, layar LED yang terpampang di Booth Hyundai Hall 1A ICE BSD City, Tangerang Selatan itu, memiliki ukuran dengan luas 504 meter persegi.

Baca Juga: 17 Twibbon Kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, Cocok Posting di WA, FB, hingga IG

Ukuran itu, mengundang penghargaan dari Muri yang diserahkan langsung oleh Awan Rahargo, Direktur Marketing Muri kepada PT HMID.

Wall LED ini menampilkan berbagai tampilan karya seni yang didominasi oleh permainan warna dan bentuk visual menarik, dengan berbagai kumpulan media art.

Hasil kolaborasi ini merepresentasikan visi Hyundai sebagai progress of Humanity yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Baca Juga: Komnas HAM Sebut Belum Temukan Indikasi Penyiksaan di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Beberapa di antaranya seperti d’strict (Wave Flat), Shudder (Color Bubble), Feast of Colors, Life and String), Beammonster (waterfall, Steps of Future, The Growth of dreams) dan masih banyak lainnya.