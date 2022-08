Motor Listrik Alva One Meluncur di GIIAS 2022, Simak Fitur dan Harganya

PIKIRAN RAKYAT – PT Indika Energy merilis motor Alva One di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS 2022) pada Jumat, 12 Agustus 2022 lalu.

Berjalan 3 hari diluncurkan di salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia itu, Alva One digadang menjadi motor listrik yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Arshaj Rasjid, pemilik perusahaan Indika Energy yang hadir di dalam konferensi pers, 15 Agustus 2022.

Mengusung tema "Change The Game", Alva One menjadi produk pertamanya yang diharapkan mampu menembus pasar Indonesia. Target angka produksinya juga cukup memukau bila berbicara di kalangan motor listrik, yakni mencapai 100.000 per tahunnya.

“Kita selalu memperhatikan performa motor, seperti top speed, jarak tempuh dan lain-lain. Ini menjadi perhatian kita untuk bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Arshaj Rasjid, kepada wartawan.

“Lebih dari itu, kami juga berencana untuk membuat ekosistem bukan hanya dari motornya saja. Namun, bagaimana penggunaan motor tersebut, baik itu pada saat digunakan, atau aftersales-nya. Jadi ekosistem ini yang kita coba bentuk,” ujarnya.

Diketahui, Alva One memiliki aplikasi yang bisa diunduh di gawai konsumennya dengan berbagai fitur terbaru yang ditawarkan oleh Indika Energy.