Jadi Ajang Pamer Kendaraan Ramah Lingkungan, Fuso Hadir Dengan Truk Listrik di GIIAS 2022

PIKIRAN RAKYAT – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) turut memanfaatkan gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berada di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City untuk memamerkan kendaraan ramah lingkungannya.

Fuso juga tidak ketinggalan membawakan kendaraan listrik dan emisi rendah di Hall7D, booth Fuso yang membawakan konsep “Power of The New Era”.

Konsep yang juga menjadi pesan Mitsubishi itu tidak hanya kata-kata, tetapi langsung aksi nyata. Yakni lewat 3 unit FUSO EURO 4 Line up dan bahkan dengan truk listrik 'E-Canter'.

Lewat truk listrik e-Canter nya itu, Fuso menjadi salah satu merek yang pertama kali mengenalkan truk listrik di Indonesia, tepatnya dalam gelaran GIIAS ini.

Kehadiran truk listrik itu menjadi suatu hal yang baru di Indonesia. Sehingga pada saat ini PT KTB mengaku masih terus mempelajari dan akan terus menengok animo masyarakat peminatnya.

"Saat ini dalam proses studi. Market acceptance, penerimaan pasar bersama dengan konsumen di Indonesia," kata Direktur Sales & Marketing KTB Duljatmono, Kamis 11 Agustus 2022.

eCanter adalah truk listrik komersial pertama yang diproduksi secara massal di Jepang. Tentunya hadir di GIIAS 2022 merupakan bukti bahwa truk listrik itu sudah siap secara teknis.

Bukan model prototipe lagi yang masih banyak harus diubah-ubah, pastinya siap untuk melayani operasional di sektor logistik.