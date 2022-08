GIIAS 2022: Toyota Rilis 6 Varian Gazoo Racing, Ada GR86 hingga Agya GR Sport

PIKIRAN RAKYAT - Toyota memanfaatkan pameran otomotif GIIAS 2022 untuk lebih memperkuat brand Gazoo Racing (GR). Hal ini diwujudkan dengan meluncurkan 6 varian Gazoo Racing hari ini, Kamis, 11 Agustus 2022.

"Sejak kami perkenalkan GR Supra di tahun 2019 lalu, antusiasme masyarakat terhadap model-model GAZOO Racing yang kami terus hadirkan dan lengkapi semakin menguat, dan bahkan menjadi tipe favorit pada line-up kami," Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

Menariknya, dalam perkenalan varian baru Gazoo Racing, Toyota sekaligus meluncurkan All New GR86. Mobil ini meneruskan Toyota 86 yang merupakan ikon sports car Toyota.

All New GR86 merupakan model sports car GR global ketiga bersama GR Supra dan GR Yaris. All New GR86 merupakan mobil yang langsung ditangani dan dikembangkan oleh TOYOTA GAZOO Racing (TGR) sehingga memperoleh manfaat dari keterlibatan dan pengalaman TGR dalam memenangi berbagai ajang motorsport internasional.

Diperkenalkan secara global pada Desember 2021 lalu, sport coupe ini memberikan titik masuk baru ke jajaran GR bagi para penggemar sports car GR di seluruh dunia.

All New GR86 tidak hanya hadir dengan bahasa desain eksterior dan interior baru yang lebih agresif serta sporty, namun juga dengan mesin baru yang lebih bertenaga.

Mesin baru pada All New GR86 memiliki kapasitas lebih besar yaitu 2.400 CC masih dengan tipe boxer engine untuk mempertahankan Center of Gravity yang rendah. Sehingga, dengan rasio kompresi yang sama yaitu 12,5:1, tenaga yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, dimana output maksimum meningkat 14%, dari 207 PS (152 kW) pada 7.000 rpm menjadi 235 PS (173 kW) pada 7.000 rpm. Begitu juga dengan torsinya yang meningkat sebesar 18%, dari 212 Nm pada 3.700 rpm, menjadi 250 Nm pada 3.700 rpm.

Untuk varian GR yang diperkenalkan Toyota yaitu Hilux GR Sport, Agya GR Sport, Raize GR Sport, Yaris GR Sport dan Fortuner GR Sport.