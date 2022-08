Hino Perkenalkan Truk Listrik di GIIAS 2022 Luncurkan Line Up Euro4 Terbaru Untuk Mudahkan Operasional Bisnis

Pikiran-Rakyat- PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) merayakan 40 tahun Hino Indonesia. Sejak berdiri tahun 1982, Hino terus berkembang dengan pesat sampai saat ini. Hino menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Seperti pembuatan irigasi, bendungan, jembatan, bandara, hingga pembangunan jalan lintas Sumatera, Tol Trans Jawa, jalan lintas Sulawesi, hingga jalan Trans Papua. Begitupun untuk kelancaran ekonomi bisnis di Indonesia. Berbagai kendaraan, Hino hadirkan untuk membantu para pengusaha perkebunan, pertambangan, logistik, distribusi dan transportasi lainnya, agar pengusaha dan bisnisnya berjalan lancar.

Hino sudah 4 dekade menghadirkan truk dan bus terbaik di Indonesia. Dengan layanan Total Support, jaringan yang luas, dan fasilitas terlengkap. Hino terus mengembangkan dan mendukung bisnis Hino loyal customer di Indonesia. Sebagai market penting, Indonesia selalu menjadi prioritas untuk bisnis Hino. 40 Tahun Hino Indonesia, Past, Present, Future Hal inilah yang menjadi tema dasar Hino booth di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung dari tanggal 11 – 21 Agustus 2022 di ICE BSD City, Tangerang.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih, kepada customer Hino Indonesia, atas kepercayaannya selama 40 tahun ini. Karena berkat customer setia kami. Saat ini, Hino berhasil menjadi market leader medium duty truck selama 22 tahun terakhir ini, dengan pangsa pasar diatas 50%” ucap Masato Uchida, Presiden Direktur HMSI.

Pada GIIAS 2022, total Hino menampilkan 6 unit kendaraan baik itu truk dan bus dibooth seluas 760 meter persegi. Unit pertama yang Hino tampilkan adalah simbol kekuatan Quality Durability dan Reliability truk Hino, yang sudah 22 tahun terakhir ini menjadi market leader, yaitu Hino Ranger FM 280 JD Mining Spec.

Untuk spesifikasinya, truk ini memiliki GVW 26 Ton dengan tenaga maksimal hingga 285 PS yang siap beroperasi 24 jam di area pertambangan. Karena unit ini memiiki fitur kelengkapan standar tambang yang paling lengkap seperti sasis yang kuat karena memiliki kekuatan tarik material yang tinggi dan tebal 8 mm. Power Take Off (PTO) transmisi, Under Guard Protector yang melindungi dari benturan seperti batu atau tanah. Safety Feature ES Start (Easy Start) untuk memudahkan kendaraan melaju setelah berhenti di jalan menanjak atau medan yang berat. Ban Block yang cocok untuk handling dan maneuver kendaraan di area pertambangan. Digital Hour Meter yang berfungsi untuk akurasi pada jam operasional mesin untuk ketepatan waktu perawatan. Sementara untuk kenyamanan bagi pengemudi di kabin. Hino Ranger FM 280 JD Mining Spec sudah dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) serta door lock dan power window.

Adalagi unit lainnya yakni Hino Bus GB 150 AT. Hino turut membawa Bus Medium Euro4 terbaru GB 150 AT. Bus dengan transmisi otomatis pertama pada segmen bus medium yang merupakan solusi untuk bus pariwisata, bus rapid transit, atau transportasi di dalam kota, dengan pengoperasian stop & go. Hino Bus GB 150 AT memiliki Front Overhang (FOH) 1.675mm sehingga bisa diaplikasikan untuk pintu masuk yang lebih luas. GB 150 AT sendiri memiliki dua pilihan wheel base yaitu 3.870 mm dan 4.200mm, serta dua pilihan gear ratio yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Bus medium ini memiliki sistem bahan bakar yang sudah disesuaikan dengan biofuels sehingga lebih tahan terhadap korosi dan suhu yang tinggi. Untuk sisi kenyamanan, GB 150 AT memiliki kemudi yang dapat disesuaikan dengan posisi pengemudi atau tilt & telescopic steering serta adanya fitur eco & fuel consumption indicator untuk memandu pengemudi berkendara secara efisien.

Hino juga meluncurkan Ranger FMX 280 Tractor Head sebagai kendaraan terbaru, ini merupakantTruk yang tepat untuk menarik berbagai macam angkutan barang seperti Bahan Bakar, B3, peti kemas, dan lainnya, karena Hino Ranger FMX 280 TH memiliki GCW 38 Ton serta tenaga maksimal 285 PS sehingga menghasilkan akselerasi kecepatan dan efiesiensi bahan bakar yang lebih baik di jalan datar. Menggunakan ban radial tubeless untuk menghasilkan efisiensi operasional yang optimal karena umur pakai ban yang lebih lama. Dari sisi keamanan Hino Ranger FMX 280 TH sudah dilengkapi dengan rem trailer sebagai rem tambahan untuk pengereman trailer lebih baik. Selain itu terdapat Auto Slack Adjuster yang meningkatkan aspek keselamatan pada sistem pengereman dan juga mengurangi biaya perawatan. Satu lagi keunggulan dari unit terbaru Hino ini adalah kursi pengemudi yang sudah menggunakan Air Suspension Seat sehingga memberikan kenyamanan dan mengurangi kelelahan saat berkendara.

