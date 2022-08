Mitsubishi FUSO Hadirkan Produk Kuat dan Ramah Lingkungan di GIIAS 2022

PIKIRAN RAKYAT - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), memamerkan produk yang tangguh dan ramah lingkungan di event Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) di Hall7D, BSD, Tangerang. Booth FUSO hadir dengan konsep “Power for The New Era”.

Pesan ini mewakili produk Mitsubishi FUSO yang akan menjadi kekuatan bagi pelanggan di era baru. Mitsubishi FUSO menampilkan produk tangguh dan ramah lingkungan yang terdiri dari: 3 unit FUSO EURO4 Line Up dan e-Canter, kendaraan komersial dengan tenaga listrik. Dalam acara GIIAS, FUSO mengajak masyarakat untuk menyaksikan secara langsung dan merasakan teknologi FUSO e-Canter melalui acara test ride.

Di GIIAS 2022, FUSO menghadirkan 4 unit hero line up: Pertama, menjawab kebutuhan konsumen, KTB memperkenalkan Fighter X FN 62FHDR dengan tambahan Mining Equipment berupa PTO, Radiator Guard, Rotary Lamp dan dua tambahan fitur baru yaitu Engine Hour Meter & Air Conditioner.

Mitsubishi Fuso di GIIAS 2022 bersama Menko Airlangga Hartarto.

Engine hour meter adalah alat untuk mengukur lamanya mesin beroperasi dan dapat digunakan sebagai pengingat untuk melakukan perawatan berkala seperti penggantian oli. Air Conditioner akan memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih bagi pengemudi di area pertambangan. Kami yakin unit ini akan mampu mendukung bisnis di sektor pertambangan di seluruh Indonesia.

Kedua, Canter FE 84GBC, dikenal nyaman, bertenaga, dan perawatannya mudah, serta cocok untuk menunjang sektor bisnis transportasi. Mitsubishi FUSO menghadirkan unit bus dari varian Canter FE 84GBC, bekerja sama dengan konsumen setia kami PT. Bagong Dekaka Makmur.

Ketiga, Canter FE 71 Long, dengan ROH yang telah diperpanjang dari 1,3 m menjadi 2m, sehingga panjang totalnya menjadi 6,4 meter. Varian populer ini akan mampu menampung muatan yang lebih banyak dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien untuk mendukung bisnis konsumen khususnya di sektor logistik di perkotaan. Di GIIAS 2022, kami memasang layar LED pada unit Canter FE 71 Long dan akan mmemasang layar LED pada unit Canter FE 71 Long dan akan menampilkan video operasional dari konsumen setia kami.

Terakhir, eCanter, yang menjadi pelopor untuk mencapai misi “karbon netral”. eCanter adalah kendaraan komersial listrik pertama yang diproduksi secara massal di Jepang. Mitsubishi FUSO membawa eCanter ke Indonesia untuk menunjukkan bahwa eCanter siap secara teknis. Ini bukan prototipe lagi, tetapi telah digunakan dalam operasional sehari-hari khususnya di sektor logistik.