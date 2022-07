Suzuki Luncurkan Mobil Canggih di GIIAS 2022, Simak Bocoran Spesifikasinya

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) nampaknya kembali menyiapkan kejutan mobil baru di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Dalam keterangan resminya di akun Instagram @suzuki_id, tampak teaser dari mobil baru yang akan diluncurkan Suzuki pada 11 Agustus 2022, atau hari pertama pameran GIIAS 2022 berlangsung.

Tak diketahui secara pasti mobil baru apa yang akan Suzuki luncurkan di kesempatan itu.

Tapi ada dugaan mobil yang akan diluncurkan oleh SIS ini merupakan Suzuki Baleno generasi terbaru.

Dikutip dari akun Instgram @suzuki_id pada Jumat, 29 Juli 2022, tampak teaser dari mobil baru Suzuki masih berwarna gelap.

Di atas mobil ada tulisan 'The New Flow is Coming' yang artinya 'Aliran Baru akan Datang'.

"Get ready fot the new flow coming to you soon (siap-siap gelombang baru akan datang padamu secepatnya)," kata @Suzuki_id dalam keterangan akunnya.

Dari tampilannya, mobil ini memiliki bentuk seperti sebuah hatchback. Bodi mobil membulat diikuti dengan desain bagian depan yang sporty serta bagian buritan yang terlihat sangat kecil.