Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Online Meningkat, OLX Autos Catat 5 Juta Konsumen dalam 2 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Juli 2022, menjadi momen yang menyenangkan bagi platform jual beli mobil, OLX Autos.

Pasalnya, pada 7 Juli 2022 kemarin, OLX Autos berulang tahun untuk yang kedua kalinya saat mulai usaha di Indonesia.

OLX Autos hadir di Indonesia saat masyarakat tengah disibukkan dengan perjuangan menghadapi pandemi.

Tetapi untungnya berkat dukungan dari masyarakat luas, OLX Autos bisa tetap bertahan dan membantu solusi mobilitas dari masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Profil Gillingham FC, Klub Baru Elkan Baggott yang Berlaga di Divisi Empat Inggris

Dari keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Sabtu, 9 Juli 2022, OLX Autos telah 2 tahun hadir di Indonesia.

Selama itu juga, OLX Autos telah membantu sekitar 5 juta pelanggan dan konsumen otomotif yang ada di Indonesia.

“Tepat pada tanggal 7 Juli 2022, OLX Autos berusia 2 tahun di Indonesia. Hadir pada tahun yang penuh tantangan dengan adanya pandemi covid-19 bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi berkat dukungan berbagai pihak, OLX Autos dapat berdiri tangguh hingga hari ini," ujar Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia, Agung Iskandar menjelaskan.

"Sebagai tempat menjual dan membeli mobil bekas, pertumbuhan bisnis OLX Autos naik cukup signifikan. Pencapaian selama 2 tahun ini menjadi landasan OLX Autos untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen di Indonesia serta terus mengembangkan UMKM di tanah air,” tuturnya lagi.