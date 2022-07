Jangan Sembarang, Simak Cara Merawat Mobil Hybrid yang Menggunakan Baterai Lithium-Ion

PIKIRAN RAKYAT - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan All New Suzuki Ertiga Hybrid pada Juni 2022.

Hadirnya mobil ini jadi pionir di segmentasi mobil keluarga yang sudah berani gunakan mesin bertenaga hybrid.

Sesuai dengan namanya, penggerak All New Suzuki Ertiga Hybrid menggunakan mesin bensin yang dipadukan dengan teknologi motor listrik Suzuki Smart Hybrid. Teknologi ini bisa terwujud berkat adalah baterai lithium-ion yang terpasang pada mobil.

Tetapi, perlu diketahui ada beberapa tips yang harus dilakukan demi menjaga baterai lithium-ion Ertiga Hybrid terus terjaga.

Baca Juga: Simak Ubahan dan Spesifikasi Honda ADV160, Siap Lawan Yamaha NMax?

Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan rutin untuk menjaga kesehatan baterai All New Suzuki Ertiga Hybrid.

“Sebagai salah satu komponen vital di All New Ertiga Hybrid, baterai Lithium-ion memerlukan pemeriksaan ringan dengan cara mengikuti anjuran pemakaian agar keawetan dan usia pakai baterai terjaga dengan baik. Memeriksa baterai Lithium-ion dapat dilakukan secara mudah dan berbarengan dengan perawatan accu maupun komponen lain pada kendaraan pada umumnya secara berkala," tutur Asst to Service Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Hariadi menjelaskan.

Baterai Lithium-ion pada All New Ertiga Hybrid mampu memberikan suplai listrik untuk komponen maupun fitur elektronik sehingga dapat meringankan beban kerja mesin sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang lebih baik.

Perannya terasa penting dan sangat membantu terutama ketika Engine Auto Start-Stop sedang aktif. Untuk meningkatkan faktor keamanan, baterai Lithium-ion tersebut juga dilengkapi dengan wadah kedap udara sehingga membuat baterai aman dari kotoran maupun cipratan air.