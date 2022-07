Jakarta Safe: Menjajal Fitur Toyota Safety Sense dan T Intouch di All New Toyota Veloz

PIKIRAN RAKYAT - All New Toyota Veloz dilengkapi dengan beragam fitur keselamatan lengkap yang diberi nama Toyota Safety Sense (TSS) dan teknologi berbasis telematika T Intouch.

Ragam fitur dan teknologi tersebut masih terbilang asing di Indonesia. Untuk menginformasikan lebih jelas terkait teknologi tersebut, PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar event bertajuk Jakarta Safe.

Event tersebut menggusung tema “Taste The Advanced Technology Experience” diadakan guna menguji dan mengeksplor cara kerja dan manfaat dari kedua teknologi tersebut menggunakan All New Veloz.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy menjelaskan Toyota Safety Sense (TSS) dan T Intouch merupakah dua teknologi canggih yang menjadi wujud dari komitmen Toyota dalam menghadirkan mobilitas yang aman, mudah dan nyaman.

Baca Juga: Iring-iringan Jenazah Menpan RB Tjahjo Kumolo Tiba di TMP Kalibata

"Untuk itu kami terus melengkapi model-model baru yang kami hadirkan dengan kedua teknologi ini, tidak hanya pada model premium saja, namun juga model yang diminati banyak orang seperti All New Veloz yang juga dilengkapi dengan beragam teknologi dan fitur canggih, termasuk TSS dan T Intouch dalam satu paket lengkap," paparnya.

Di awal, uji coba fitur yang dilakukan yaitu teknologi T Intouch, yang digunakan melalui aplikasi mToyota. Fitur Find My Car dipakai untuk mencari mobil yang diparkir di suatu tempat. Melalui layanan itu, pemilik mobil diarahkan menuju ke lokasi parkir All New Veloz sesuai titik di aplikasi mToyota.

Fitur ini berguna untuk membantu menemukan kendaraan yang parkir di mal atau perkantoran yang padat. Selanjutnya Toyota memperkenalkan lebih dalam terkait fitur Rear Seat Entertainment untuk mendapatkan informasi dan sistem hiburan di dalam mobil.

Selanjutnya fitur yang diuji coba yaitu Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention yang diaktifkan di All New Veloz saat melaju di atas kecepatan 60 km/jam.

Fitur Lane Departure Warning memberikan alarm peringatan kepada pengemud All New Veloz jika berpindah lajur secara tidak sengaja.