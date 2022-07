Dilengkapi Fitur TSS, Toyota Veloz Raih Bintang Lima ASEAN NCAP untuk Keselamatan

PIKIRAN RAKYAT - Produk low MPV Toyota, All New Veloz meraih bintang lima untuk sektor keselamatan dari The New Car Assessment Program for South East Asian Countries (ASEAN NCAP).

Mobil yang jadi pesaing Mitsubishi Xpander Cross itu meraih 79,99 poin setalah dilakukan berbagai uji keselamatan.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan berbagai fitur yang ada di All New Veloz disematkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya.

"Karena bagi kami, keselamatan pelanggan saat bermobilitas menjadi prioritas utama. Untuk itu sejak awal, ide menciptakan advance 7-seater MPV yang dilengkapi dengan teknologi dan fitur safety yang lengkap termasuk Toyota Safety Sense (TSS), memang sudah menjadi dasar pengembangan All New Veloz," ungkap Anton.

Dalam melakukan pengujian, ASEAN NCAP menggunakan protokol 2021–2025.

Di dalam protocol baru ini, ada empat (4) kategori pengujian dimana All New Veloz berhasil mencatatkan 34,88 poin pada kategori Adult Occupant Protection (AOP). 17,17

poin untuk kategori Child Occupant Protection (COP), 16,03 poin pada kategori Safety Assist (SAT) dan 11,92 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

Skor tinggi di semua kategori ini dapat tercapai salah satunya berkat peran teknologi active safety yaitu Toyota Safety Sense (TSS).

Sebagai informasi, TSS dirancang untuk mendukung kewaspadaan pengemudi, pengambilan keputusan yang tepat, dan pengoperasian kendaraan pada rentang kecepatan yang luas. Dikemas bersama dalam sistem terintegrasi, fitur keamanan aktif ini fokus pada 3 hal.