Mandalika Racing Team Masih Terjerat Utang, Nama Jokowi Kembali Disebut?

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa bulan lalu tim balap Mandalika Racing Team sempat jadi perbincangan. Pasalnya, salah satu sponsor utama tim balap itu, Team Stylo Bike menuding pemerintah tak membayarkan kewajibannya saat mereka berlaga di ajang FIM CEV Moto2 tahun 2021.

Tudingan yang dilakukan pada Mei 2022 lalu tersebut ternyata tak kunjung mendapatkan respons dari pemerintah.

Mantan tim balap Mandalika Racing Team ini pun kembali menjerit bahkan sempat menyinggung nama Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam unggahan terakhirnya pada Minggu, 19 Juni 2022, Team Stylo Bike yang disponsori Mandalika Racing Team kembali menagih hutangnya kepada pemerintah.

"What is the solution? MRTI we are still waiting (Apa solusinya? MRTI (Mandalika Racing Team Indonesia) kita masih menunggu?," kata akun Instagram @teamstylobike pada Minggu, 19 Juni 2022.

Tak hanya itu, Team Stylo Bike juga memberikan tag pada sejumlah nama seperti Dimmas Ekky Pratama, Mandalika Racing Team, PT Pertamina (Persero), Irawan Sucahyono, bahkan hingga Presiden Jokowi.

Sontak, unggahan ini pun langsung dikomentari oleh berbagai pihak, salah satunya Dimas Ekky Pratama yang juga ikut menjadi korban.

"Come on, never give up (ayolah, jangan menyerah)," kata Dimas Ekky dalam komentarnya.