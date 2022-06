BMW Siapkan Mobil Listrik Baru, Sekali Cas Bisa Tempuh Jakarta-Surabaya

PIKIRAN RAKYAT - BWM dan sebuah perusahaan bernama Our Next Energy (ONE) sedang mempersiapkan mobil listrik baru.

Mobil yang akan diberi nama BMW iX ini akan menjadi produk BMW yang siap digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Tak tanggung-tanggung, kapasitas baterai dari BMW iX bisa melaju hingga sejauh 600 mil sekali cas.

Ini artinya, sekali cas mobil ini bisa melaju hingga jarak Jakarta-Surabaya tanpa harus mengisi tenaga, seperti apa spesifikasi lengkapnya?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Motortrend, Rabu, 15 Juni 2022, BMW dan ONE melahirkan perusahaan patungan dengan nama ONE Gemini.

One Gemini ini nantinya akan melahirkan sebuah baterai yang bisa menghasilkan daya tempuh 965 km dalam sekali cas.

Baterai ini akan dipasangkan pada mobil listrik BMW iX yang siap segera diluncurkan.

Dengan konfigurasi seperti itu, maka BMW iX pastinya bisa menempuh jarak Jakarta-Surabaya nonstop tanpa harus berhenti di SPKLU.