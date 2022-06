Penjualan Toyota Capai 108.874 Unit pada 2022, Kuasai 31,5 Persen Pasar Mobil Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) melaporkan hasil penjualannya di 2022. Hingga April 2022, penjualan Toyota di Indonesia mencapai 108.874 unit.

Angka ini meningkat 34,9 persen dibanding periode sama tahun 2021 yang hanya mencapai 80.736 unit.

Bahkan Toyota mengklaim peningkatan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan penjualan otomotif nasional sehingga market share Toyota juga ikut naik dari 30,5% menjadi 31,5%.

Disebut Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy kehadiran produk baru serta program yang ditawarkan pada 2022 mendapat respon positif dari pasar otomotif Indonesia.

Baca Juga: Profil Lengkap Zara, Adik Eril yang Ternyata Punya Segudang Prestasi Membanggakan

Hal ini berdampak pada peningkatan penjualan Toyota di 2022.

“Berbagai program yang kami tawarkan mendapat respon positif dari pelanggan dan mampu meningkatkan kinerja penjualan. Ini tentu diharapkan memberi kontribusi pada peningkatan kinerja industri otomotif nasional dan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ungkapnya.

Untuk produk yang paling banyak terjual yaitu All New Veloz dan All New Avanza. Sebagai produk baru, keduanya menyumbang angka penjualan rata-rata 4.000 unit per bulan.

Hingga April 2022, All New Avanza telah membukukan penjualan lebih dari 17.000 dan All New Veloz lebih dari 15.000 unit.

Bahkan penjualan All New Veloz yang hadir sebagai MPV advance dan sporty di bulan April 2022 meningkat sebesar 50,7% di bandingkan bulan Maret 2022.