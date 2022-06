Penjualan Honda Anjlok pada Mei 2022, Turun hingga 24,5 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Penjualan mobil Honda anjlok pada Mei 2022. Dalam laporan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, PT Honda Prospect Motor (HPM) melaporkan penjualan bulan lalu mencapai 7.758 unit.

Angka ini mengalami penurunan 24,5 persen dibanding April 2022 yang mencapai 10.289 unit.

Terkait penurunan penjualan tersebut Yusak Billy Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor beralasan terkait hari kerja yang sedikit. Ia mengatakan jumlah hari kerja pada Mei lebih sedikit dibanding April 2022.

"Penjualan retail Honda di bulan Mei dipengaruhi hari kerja yang lebih sedikit, namun permintaan konsumen sampai saat ini masih positif terutama untuk model-model seperti All New HR-V, All New BR-V dan Honda Brio," papar Billy dalam keterangannya.

Billy juga menjelaskan, pihaknya masih berupaya untuk memenuhi permintaan meski terkendala pasokan komponen.



"Meskipun kendala di pasokan komponen untuk produksi masih berlanjut hingga saat ini, sehingga kami terus berupaya untuk memaksimalkan produksi agar konsumen yang telah melakukan pemesanan bisa mendapatkan mobil dalam waktu yang secepat-cepatnya," ungkapnya.

Sementara untuk mobil Honda terlaris pada Mei 2022 yaitu Brio terjual 3.872 unit, yang terdiri dari Honda Brio Satya sebesar 3,032 unit dan Honda Brio RS sebesar 840 unit.

Penjualan tersebut memberikan kontribusi sebanyak 49,9% dari total penjualan HPM bulan Mei 2022.

