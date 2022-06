Harga BBM di SPBU Shell Naik Nyaris Rp20.000 Per Liter, Pertamina Masih Kuat Tahan Harga Pertalite?

PIKIRAN RAKYAT – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta Shell mengalami kenaikan harga.

Kenaikan bahkan mencapai Rp 17.500 untuk tipe Shell Super.

Angka naik Rp 850 dari harga sebelumnya. Tidak hanya jenis Shell Super yang naik, varian BBM Shell juga mengalami kenaikan harga.

Seperti harga Shell V-Power Diesel yang naik menjadi Rp 19.400 per liter. Sementara Shell V-Power Nitro+ Rp 19.420 per liter, lalu Shell Diesel Extra Rp 19.040 per liter.

Baca Juga: Polisi Beri Penjelasan Terkait Penggerebekan Pesta 'Bikini' di Depok: Mereka Privat Party

Sementara dibandingkan dengan harga BBM dari brand lainnya, harga Shell merupakan yang termahal.

Seperti harga BBM milik Pertamina. untuk RON 92 (Pertamax), hanya dibanderol Rp 12.500 sampai dengan Rp 13.000 per liternya.

Harga ini merupakan milik Pertamax sejak 1 April 2022 lalu, sementara untuk Pertalite tidak bergerak di angka Rp 7.650 per liter.

Adapun saat ini, Pertamina juga membantah bahwa harga pertalite, Solar Bersubsidi, dan Elpiji tiga kilogram tidak akan naik.